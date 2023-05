Barça-Präsident Joan Laporta bestätigt Bemühungen um Messi

Der FC Barcelona hat am Sonntagabend den 27. Meistertitel errungen. Im Zuge der Feierlichkeiten bestätigt Präsident Joan Laporta auch die Arbeit an der Messi-Rückkehr.

Der 60-Jährige war in Feierlaune und jubelte unter anderem mit den Spielern in der Kabine. Gegenüber Reportern sprach er auch über die Causa Messi – und machte den Fans dabei Hoffnung. «Wir werden darüber sprechen, ja. Wir tun alles, was wir können», wurde Laporta zitiert. Der Barça-Boss betonte: «Wir arbeiten daran, für die nächste Saison ein kompetitives Team zusammenzustellen.»

Näher auf Messi eingehen wollte Laporta dann nicht, da dieser sich derzeit noch auf die Arbeit in Paris konzentriere und nicht gestört werden wolle. Nach der Saison ändert sich dies aber mit Sicherheit. Der 35-jährige Argentinier kann PSG Ende Juni ablösefrei verlassen. Die Frage lautet weiterhin, ob Barça seine Rückkehr Messis finanzieren kann.

psc 15 Mai, 2023 09:53