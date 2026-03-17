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Neuer Vertrag

Barça-Präsident Laporta kündigt nach Wiederwahl Verlängerung mit Hansi Flick an

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 März, 2026 10:46
Barça-Präsident Laporta kündigt nach Wiederwahl Verlängerung mit Hansi Flick an

Beim FC Barcelona gibt es an der Seitenlinie weiterhin Kontinuität: Hansi Flick wird seinen Vertrag verlängern, wie Klubpräsident Joan Laporta öffentlich verkündet.

Der amtierende Barça-Coach hat seinen Verbleib eng an die Wiederwahl von Laporta als Präsident gekoppelt. Seit letzten Sonntag ist klar, dass Laporta den Klub mindestens bis 2031 präsidieren wird. Somit kann und wird auch der Weg von Flick in der katalanischen Metropole weitergehen.

Dies macht Laporta am Dienstag gegenüber «RAC1» auch offiziell: «Wir werden die Verlängerung von Flick bald bekanntgeben. Er wird eine zusätzliche Saison bleiben – bis 2028. Hansi hat bereits zugestimmt und ist sehr glücklich hier.»

Der 61-jährige Deutsche hat bei Barça im Sommer 2024 übernommen und die Mannschaft auf Anhieb zum Meistertitel und Pokalsieg geführt. Bereits im vergangenen Jahr hat er vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Nun geschieht wieder dasselbe.

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