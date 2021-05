Barça-Rückkehr? PSG-Sportdirektor Leonardo vermeidet Neymar-Machtwort

Um Neymar und eine Rückkehr zum FC Barcelona kursieren neuerdings wieder vermehrt Gerüchte. Bei Paris Saint-Germain arbeitet man derweil an der Vertragsverlängerung, wobei Sportdirektor Leonardo keine Fortschritte vermelden kann.

Kommt es in diesem Sommer zur überraschenden und spektakulären Rückkehr von Neymar zum FC Barcelona? Während in Frankreich davon berichtet wird, dass der Brasilianer vor einer Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags bei Paris Saint-Germain stehen soll, wird rund um Barça über einen Transfer spekuliert.

So berichtet der für die katalanische Sportzeitung “Mundo Deportivo” tätige Journalist Roger Torello, dass aufgrund Lionel Messis wahrscheinlicher Vertragsverlängerung eine Neymar-Rückkehr längst “keine Utopie” mehr sei. Leonardo, Sportdirektor von PSG, war am Sonntag in Barcelona zu Gast, sah dort das Ausscheiden der Pariser Damenmannschaft im Champions-League-Halbfinale gegen Barça.

Als der Funktionär der Franzosen im Anschluss am Flughafen mit Neymar und einer Verlängerung in Paris konfrontiert wurde, sagte dieser lediglich: “Wir werden es in Ruhe sehen.” Ein vielversprechendes Machtwort kling anders. Vielmehr dürfte dadurch weiter spekuliert werden.

adk 2 Mai, 2021 17:52