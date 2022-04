Ins Exil: Barça kann die Saison 2023/24 nicht im Camp Nou bestreiten

Der FC Barcelona baut in den kommenden Jahren das Camp Nou um und macht es zu einem der grössten und modernsten Unterhaltungskomplexe auf der Welt. Als Folge davon müssen die Katalanen aber während einer Saison ins Exil.

Wie Klubpräsident Joan Laporta am Donnerstag bekanntgibt, wird Barça die Spielzeit 2023/24 im Olympiastadion Montjuïc bestreiten, das ebenfalls in Barcelona steht. Es bietet Platz für gut 55’000 Zuschauer. Der Umbau des Camp Nou beginnt bereits ab Sommer. Nächste Saison wird Barça seine Spiele noch darin austragen. Danach wird unter anderem das komplette Stadion mit einem Dach versehen. Laporta gibt sich unbescheiden: “Das neue Camp Nou wird das beste Stadion der Welt in der besten Stadt der Welt im besten Land der Welt.” Er rechnet vor, dass im neuen Stadion im Vergleich zum jetzigen jährlich ein Mehrwert von 200 Mio. Euro erwirtschaftet werden kann.

Geplant ist die Rückkehr ins neue Camp Nou für Juni 2024. Laporta sagt allerdings bereits, dass es bei Verzögerungen auch September 2024 werden könnte.

🔊 @JoanLaportaFCB: "Este junio empezaremos a hacer las obras de remodelación del Estadio. Será el espacio deportivo y de entretenimiento más grande e innovador que se hace dentro de una ciudad" pic.twitter.com/7pz8yR47RU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 28, 2022

psc 28 April, 2022 11:47