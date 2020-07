Barça will Samuel Umtiti verkaufen

Der FC Barcelona möchte seinen französischen Weltmeister Samuel Umtiti in diesem Sommer verkaufen.

Der 26-jährige Innenverteidiger kämpft mit wiederkehrenden Verletzungsproblemen und spielt in den künftigen Planungen der Katalanen offenbar keine zentrale Rolle mehr. Laut “Sport” ist der Verkauf des Abwehrspielers in dieser Transferperiode jedenfalls fix eingeplant. Interessenten für Samuel Umtiti gibt es bereits.

Vor allem aus der Serie A sollen mehrere Klubs ein Auge auf den erfahrenen Verteidiger werfen: Napoli, Lazio, die AS Roma und Torino werden genannt. Noch ist Umtiti bis 2023 an Barça gebunden. In dieser Saison kam er in der Liga nur 13 Mal zum Einsatz. Zurzeit fällt er einmal mehr verletzungsbedingt aus.

psc 14 Juli, 2020 11:47