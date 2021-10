Barça-Schock: Ansu Fati hat wieder Knieprobleme

Der Youngster gab nach einer langen Verletzungspause gerade erst sein Comeback. Nun sorgt das rechte Knie des Jungstars erneut für Probleme. Wie der Klub mitteilt, klagt Fati über Schmerzen im rechten Knie. Weitere Untersuchungen werden folgen. Noch besteht die Hoffnung, dass es sich nicht um eine schwerwiegende Blessur handelt. Die Meniskusprobleme, die ihn fast ein Jahr ausser Gefecht gesetzt hatten, traten im linken Knie auf. Nun ist das andere betroffen.

⚠️ The first team player @ANSUFATI has pain in his right knee. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return.#RayoBarça pic.twitter.com/L37Lr5AUVd

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021