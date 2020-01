Der FC Barcelona muss wochenlang ohne die Dienste von Luis Suarez auskommen. Barça teilte offiziell mit, dass sich der Stürmer wegen einer Verletzung des Aussenmeniskus im rechten Knie einem operativen Eingriff unterziehen müsse. Die Operation wird noch am heutigen Sonntag von Knie-Experte Dr. Ramon Cugat vorgenommen.

Suarez wird voraussichtlich rund sechs Wochen fehlen. Für Barça ist der Ausfall besonders schmerzvoll, schliesslich befand sich der Uruguayer in den vergangenen Wochen in überragender Form. Suarez erzielte in den letzten sieben Ligaspielen fünf Tore und bereitete sieben weitere vor.

Update: Das war so nicht vorherzusehen. Nachdem spekuliert wurde, dass Suarez lediglich einige Wochen ausfallen werde, folgt nun der Schock: Der 32-Jährige steht seinem Klub gleich vier Monate nicht zur Verfügung!

