Samuel Umtiti steht dem FC Barcelona vorerst nicht mehr zur Verfügung. Wie der Spanische Meister bekanntgibt, verletzte sich der Innenverteidiger im zweiten Training nach dem Corona-Unterbruch am Samstagmorgen an der rechten Wade. Zur Ausfallzeit macht Barça derweil keine Angaben.

Für den Weltmeister war es bei weitem nicht die erste Verletzung, die er sich seit seinem Wechsel 2016 zugezogen hatte. Der 26-Jährige war aufgrund seiner Blessuren bei mehr als ein Drittel der absolvierten Spiele nicht einsatzfähig.

Umtiti gilt seit Längerem als einer der Spieler, die Barça im Sommer verlassen sollen. Ob seine neuerliche Verletzung Auswirkungen auf den geplanten Abgang haben wird, ist noch offen.

MEDICAL NEWS | @samumtiti has a right calf injury. His progress will determine his availability for the coming workouts. pic.twitter.com/kFZxdEzfrp

