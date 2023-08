Barça-Sportdirektor Deco klärt über erfolglose Neymar-Rückkehr auf

Bevor Neymar als Neuzugang bei Al-Hilal präsentiert wurde, hofften die Fans des FC Barcelona auf eine Rückkehr. Realisierbar wäre ein Deal laut Barça-Sportchef Deco aber nicht gewesen.

Neymar war 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt und jüngst gab es Spekulationen über eine Rückkehr des Brasilianers. Doch diese kam nicht zustande, Neymar wechselte indes für eine Ablöse von bis zu 120 Millionen Euro zu Al-Hilal, wo ihm für einen Zweijahresvertrag angeblich bis zu 400 Millionen Euro winken.

Barça konnte bei diesen Dimensionen nicht annähernd mithalten. "Jeder weiss, dass es in diesem Moment mit unserer finanziellen Situation leider unmöglich war, eine solche Verpflichtung vorzunehmen. Wir brauchten eine Übereinkunft mit PSG oder eine Vereinbarung mit den Arabern, die nicht zustande gekommen ist. Es war eine Situation, die für uns wirtschaftlich machbar sein musste, aber es war nie eine Lösung aufgrund der wirtschaftlichen Situation des Vereins", sagt der neue Sportdirektor Deco bei "Globoesporte" über die nicht zustande gekommene Rückkehr Neymars. Ob es in Zukunft nochmal etwas mit einem Comeback im Barça-Dress wird? Offen, denn wenn Neymars Vertrag in Saudi-Arabien endet, wird er bereits 33 Jahre alt sein.

adk 17 August, 2023 14:16