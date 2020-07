Barça-Stars machen Nachfolger für Setién aus

Quique Setién scheint das Starensemble des FC Barcelona nicht mehr zu erreichen. Die Profis der Katalanen wünschen sich angeblich Klub-Legende Patrick Kluivert als Nachfolger.

Am Sonntag steht für den FC Barcelona der letzte Ligaspieltag gegen Alavés an. Den zweiten Tabellenplatz sicher, können die Blaugrana allerdings nicht mehr Meister werden. Diesen Titel hat sich Erzrivale Real Madrid am vergangenen Spieltag geschnappt.

Bei den Katalanen brodelt und kriselt es seit Wochen. Mittendrin: Cheftrainer Quique Setién, der offenbar nicht mehr das Vertrauen der Mannschaft geniesst und demnach auf dem Abstellgleis steht.

Geht es nach der “Mundo Deportivo” so sollen die Stars des FC Barcelona sogar schon dessen Nachfolger ausgemacht haben und Patrick Kluivert auserkoren haben. Der Niederländer spielte einst selbst für Barça und erzielte in 257 Partien satte 122 Tore für den Klub. Zudem soll der 44-Jährige, der derzeit als Direktor der Jugendakademie “La Masia” fungiert, grosse Anerkennung bei den Profis der ersten Mannschaft geniessen.

Ob es tatsächlich noch vor der Champions League-Wiederaufnahme Anfang August gegen Neapel zum Trainerwechsel kommt? Es scheint durchaus möglich zu sein!

adk 19 Juli, 2020 11:48