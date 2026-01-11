SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Klub ist sich einig

Barça steht vor überraschender Vertragsverlängerung

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 11 Januar, 2026 10:51
Bei Barça sollen sich die handelnden Personen darüber einig sein, eine Vertragsverlängerung durchzuführen, die so nicht unbedingt zu erwarten war.

Der FC Barcelona muss einmal mehr länger auf Andreas Christensen verzichten, der sich vor Kurzem einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen hat. Hinsichtlich der gemeinsamen Zukunft planen die Blaugrana offenbar einen überraschenden Schritt.

Laut «Marca» hat sich Barça dazu entschlossen, die Ende Saison auslaufende Zusammenarbeit noch mal um ein Jahr zu verlängern. Die sportliche Leitung traf diese Entscheidung, um die Zukunft des dänischen Innenverteidigers zu sichern.

Christensen hat Barça, obwohl er nicht mehr gesetzt war, nie Probleme bereitet – ehrlicherweise fiel der 29-Jährige aber auch wieder und wieder verletzt aus.

In der laufenden Saison sind für Christensen 17 Einsätze (515 Minuten) in allen Wettbewerben notiert.

