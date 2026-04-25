Barça-Stürmersuche: Ein Kandidat aus dem Rennen

Barça hat die Suche nach einem neuen Stürmer zur Priorität für den Sommer gemacht. Ein gehandelter Kandidat ist offensichtlich aus dem Rennen.

Der FC Barcelona will zur kommenden Saison einen neuen Stürmer holen. In der Vergangenheit war unter anderem Vedat Muriqi vom Ligakonkurrenten Mallorca als mögliche Low-Cost-Option auf das Kandidatenkarussell gesetzt worden.

Der 32-Jährige scheint jedoch aus dem Rennen. «Es gibt keine konkreten Neuigkeiten bezüglich eines möglichen Transfers. Vedat ist ein bewährter Spieler und in Mallorca sehr beliebt. Sein Ziel ist es, die verbleibenden Spiele erfolgreich zu absolvieren – und er ist seinem Verein treu», sagt Berater Utku Cenikli der «AS». Es gibt Interesse an ihm, er spielt eine grossartige Saison, aber im Moment konzentriert er sich voll und ganz auf Mallorca.»

Muriqi ist vertraglich noch bis 2029 an Mallorca gebunden, erst im vergangenen Sommer verlängerte der aktuelle kosovarische Nationalspieler langfristig.

Mit 21 Toren in 31 Spielen von LaLiga gehört Muriqi zu den besten Torschützen des spanischen Fussballoberhauses. Besser ist nach aktueller Hochrechnung lediglich Real Madrids Kylian Mbappé, der auf 24 Tore kommt.