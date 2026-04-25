SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wer wird geholt?

Barça-Stürmersuche: Ein Kandidat aus dem Rennen

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 25 April, 2026 15:42
Barça-Stürmersuche: Ein Kandidat aus dem Rennen

Barça hat die Suche nach einem neuen Stürmer zur Priorität für den Sommer gemacht. Ein gehandelter Kandidat ist offensichtlich aus dem Rennen.

Der FC Barcelona will zur kommenden Saison einen neuen Stürmer holen. In der Vergangenheit war unter anderem Vedat Muriqi vom Ligakonkurrenten Mallorca als mögliche Low-Cost-Option auf das Kandidatenkarussell gesetzt worden.

Der 32-Jährige scheint jedoch aus dem Rennen. «Es gibt keine konkreten Neuigkeiten bezüglich eines möglichen Transfers. Vedat ist ein bewährter Spieler und in Mallorca sehr beliebt. Sein Ziel ist es, die verbleibenden Spiele erfolgreich zu absolvieren – und er ist seinem Verein treu», sagt Berater Utku Cenikli der «AS». Es gibt Interesse an ihm, er spielt eine grossartige Saison, aber im Moment konzentriert er sich voll und ganz auf Mallorca.»

Muriqi ist vertraglich noch bis 2029 an Mallorca gebunden, erst im vergangenen Sommer verlängerte der aktuelle kosovarische Nationalspieler langfristig.

Mit 21 Toren in 31 Spielen von LaLiga gehört Muriqi zu den besten Torschützen des spanischen Fussballoberhauses. Besser ist nach aktueller Hochrechnung lediglich Real Madrids Kylian Mbappé, der auf 24 Tore kommt.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Mehr entdecken
Wer wird geholt?

Barça-Stürmersuche: Ein Kandidat aus dem Rennen

25.04.2026 - 15:42
Wunschspieler der Blaugrana

Spektakuläres Barça-Gerücht: Berater von Julián Alvarez reagiert

25.04.2026 - 10:34
Verletzung zur Unzeit

Lamine Yamal postet nach Verletzung ein verzweifeltes Statement

23.04.2026 - 16:44
Saison gelaufen

Diagnose bei Lamine Yamal steht fest: Eine gute und eine schlechte Nachricht

23.04.2026 - 14:01
Will zu anderem Klub

ManCity scheitert mit 40 Mio. Euro Angebot für 16-jährigen Brasilianer

23.04.2026 - 10:38
Oberschenkelverletzung

Lamine Yamal verletzt sich und droht WM teilweise oder ganz zu verpassen

22.04.2026 - 23:38
Neues Papier

Julian Alvarez kann sich bei Atlético vertraglich vergolden lassen

21.04.2026 - 18:58
Nach Barça ist Schluss

Hansi Flick betont erneut, welches sein letzter Klub als Trainer sein wird

21.04.2026 - 17:55
Bastoni im Blick

Barcelona prüft Tauschlösung mit Torwart-Talent

20.04.2026 - 18:20
Einigung mit Spieler

Barcelona kann Wunschspieler wohl nach Spanien locken

20.04.2026 - 10:51