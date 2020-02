Der 21-jährige brasilianische Mittelfeldspieler wird im Sommer für 7 Mio. Euro aus seiner Heimat von Palmeiras zu den Katalanen stossen. Durch Boni kann die Summe bis auf 10 Millionen steigen. Matheus Fernandes unterschreibt für fünf Jahre bis 2025.

Der Youngster könnte Arturo Vidal ersetzen, dessen Zeit wohl trotz Vertrag bis 2021 nach dieser Spielzeit abläuft.

Bis im Sommer läuft Matheus Fernandes bei Real Valladolid auf.

Agreement with @Palmeiras for the transfer of @_matheusf

He will join the club in July 2020

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020