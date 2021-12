Barça und Milan locken: So steht es um Christensen

Der Vertrag von Andreas Christensen läuft beim FC Chelsea zum Saisonende aus. Mit dem FC Barcelona und dem AC Mailand sollen gleich zwei Top-Klubs Interesse zeigen.

Bis dato ist eine Vertragsverlängerung von Andreas Christensen beim FC Chelsea noch nicht erfolgt. Doch dies könnte durchaus noch passieren. Der italienische Transferexperte Fabrizio berichtet, dass der FC Barcelona in Hinblick auf einen ablösefreien Wechsel 2022 und der AC Mailand in Bezug auf einen Transfer im kommenden Januar zwar Interesse zeigen würden, beide Vereine aber davon ausgehen, dass Christensen eher in London verlängert.

Demnach warten die ‘Blues’ derzeit nur noch auf das Zeichen des 25 Jahre alten dänischen Innenverteidigers, ehe der neue Deal besiegelt werden kann.

adk 7 Dezember, 2021 18:04