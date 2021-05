Barça und PSG duellieren sich um Monaco-Star

Nach Ausleihen in seine Heimat Brasilien gelang Caio Henrique beim AS Monaco endlich der Durchbruch in Europa. Der FC Barcelona und Paris Saint-Germain sollen sich ein Bieterduell liefern.

Caio Henrique (23) entwickelte sich in dieser Saison beim AC Monaco zu einem der stärksten Linksverteidiger der Ligue 1. Im Zuge dessen berichtet die brasilianische Zeitung “UOL” von einem Interesse des FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Zwischen 25 und 30 Millionen Euro Ablöse soll Henrique kosten.

Monaco würde die im vorigen Sommer gezahlte Ablöse von acht Millionen Euro somit vervielfachen. Atletico Madrid holte Henrique im Februar 2016 von Brasilien nach Spanien. Für die Colchoneros sollte er in den kommenden Jahren allerdings nur ein Pflichtspiel absolvieren.

Stattdessen wurde der Linksverteidiger stets in seine Heimat ausgeliehen, spielte dort auf Leihbasis für Parana Clube, Fluminense Rio de Janeiro und Gremio Porto Alegre. Für Monaco kommt Henrique in diesem Spieljahr auf 28 Einsätze in der Meisterschaft mit fünf Vorlagen. Sein Vertragt läuft noch bis 2025.

aoe 8 Mai, 2021 11:17