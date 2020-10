Die ewige Debatte um den Besten Fussballer der Geschichte konnte am Mittwochabend wegen der Corona-Erkrankung von Ronaldo nicht auf dem Platz weitergeführt werden. Nach dem Sieg, bei dem Messi mit einem Assist und einem Tor glänzen konnte, twitterten die Katalanen stattdessen: “Wir sind froh, konntet ihr den GOAT (Greatest Of All Time) auf dem Platz sehen, Juve”.

Der Serie A-Klub reagierte rasch und antwortete: “Ihr habt wahrscheinlich im falschen Wörterbuch nachgeschlagen. Wir werden euch den Richtigen ins Camp Nou bringen.”

Mit dem “falschen Wörterbuch” bezogen sich die Bianconeri auf die ursprüngliche Bedeutung des englischen Wortes “Goat” (deutsch: “Ziege”).

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou 🔍📖

— JuventusFC (@juventusfcen) October 28, 2020