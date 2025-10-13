Barça verkündet Diagnose bei Dani Olmo

Der FC Barcelona muss vorderhand auf seinen Spielmacher Dani Olmo verzichten.

Der 27-Jährige zog sich beim Training mit der spanischen Nationalmannschaft eine Muskelverletzung in der linken Wade zu. Diese ist allerdings nicht allzu gravierend. Das Bindegewebe ist nach Klubangaben nicht betroffen, wie Untersuchungen gezeigt haben. Somit gibt es leichte Entwarnung. Dennoch muss Olmo aktuell noch kürzertreten. Für wie lange hängt vom weiteren Genesungsverlauf ab.

Zunächst wurde jedoch eine schlimmere Diagnose befürchtet.

❗ Dani Olmo has injured the soleus in his left leg, with no damage to connective tissue. His recovery time will depend on how the injury evolves. pic.twitter.com/dGDTdtkFtz — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 13, 2025

psc 13 Oktober, 2025 13:20