  • Team logo
  • Team logo
  • Team logo
  • Team logo
  • Team logo
  • Team logo
  • Team logo
  • Team logo
  • Team logo
  • Team logo
  • Team logo
  • Team logo
4-4-2
MENU
SUCHE SUCHE
Dani Olmo
Spielmacher fällt aus
News

Barça verkündet Diagnose bei Dani Olmo

Der FC Barcelona muss vorderhand auf seinen Spielmacher Dani Olmo verzichten.

Der 27-Jährige zog sich beim Training mit der spanischen Nationalmannschaft eine Muskelverletzung in der linken Wade zu. Diese ist allerdings nicht allzu gravierend. Das Bindegewebe ist nach Klubangaben nicht betroffen, wie Untersuchungen gezeigt haben. Somit gibt es leichte Entwarnung. Dennoch muss Olmo aktuell noch kürzertreten. Für wie lange hängt vom weiteren Genesungsverlauf ab.

Zunächst wurde jedoch eine schlimmere Diagnose befürchtet.

  psc       13 Oktober, 2025 13:20
4-4-2.com
CLOSE