Barça verleiht Trincao in die Premier League

Da Trincao beim FC Barcelona während seiner Debütsaison nicht die erhoffte Entwicklung genommen hat, wird er nun verliehen. Es zeichnet sich sogar ein permanenter Abgang ab.

Die 42 Pflichtspiele, die Trincao in seiner ersten Saison für den FC Barcelona absolvierte, täuschen etwas. Lediglich dreimal stand der 21-Jährige in der Startelf der Blaugrana. Für den ambitionierten Portugiesen geht es nun in der Premier League weiter.

Die Wolverhampton Wanderers haben sich auf Leihbasis die Dienste von Trincao gesichert. Das geben sowohl der abgebende als auch der aufnehmende Klub bekannt. Teil des Geschäfts ist eine Kaufoption, die bei rund 29 Millionen Euro liegen soll. Für den neuen Wolves-Trainer Bruno Lage ist es der zweite Neuzugang.

“Wir haben ihn oft beobachtet, vor allem in den letzten Monaten. Er war also schon eine ganze Weile auf unserem Radar. Er hat eine Menge Qualität – von Braga nach Barcelona zu wechseln zeigt, welches Potenzial er hat. Er ist 21 Jahre alt und hat schon viele Spiele in LaLiga absolviert. Wir denken, dass er bereit für die Premier League ist”, sagt der Technische Direktor der Wolves, Scott Sellars.

The full story as Francisco Trincão joins on loan from @FCBarcelona ahead of the 2021/22 season. #WelcomeTrincão 🗞✍️ — Wolves (@Wolves) July 4, 2021

aoe 4 Juli, 2021 12:17