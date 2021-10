Barça-Wechsel bereut? Memphis Depay nervt sich über Journalisten

Memphis Depay vollzog im vergangenen Sommer den lange antizipierten Wechsel zum FC Barcelona. Auch wenn der Transfer während einer für die Katalanen äusserst schwierigen Phase erfolgt ist, bereut der 27-Jährige den Wechsel keineswegs.

Über eine entsprechende Frage eines “ESPN”-Journalisten enerviert sich der Angreifer sogar. “Wie kannst du mich das fragen?”, fragt Depay aufgebracht. Der ehemalige Lyon-Kapitän ist weiterhin Feuer und Flamme für seinen neuen Klub: “Es ist Barça. Ich glaube nicht, dass du verstehst, wie gross dieser Klub ist und was es für einen Spieler bedeutet, zu einem Verein wie diesem zu gehen. Ich würde es niemals bereuen.”

Natürlich stimmen ihn die bisherigen Ergebnisse nicht froh, ansonsten sei er aber “super glücklich. Es ist eine schwere Zeit. Ich will nicht allzu sehr darüber reden, aber die Leute tun so, als wäre die Saison schon vorbei. Es stehen noch so viele Spiele aus, es ist noch alles offen. Alle geraten in Panik, für einen Klub wie Barcelona ist das eine neue Situation. Sie sind es gewohnt, mit einem schönen Fussball alles zu gewinnen. Ich mache mir keine Sorgen und bin mir sicher, dass wir die Dinge ändern werden.”

Die persönliche Bilanz Depays ist durchzogen. In neun Pflichtspieleinsätzen für Barça traf er bislang dreimal. Dazu kommt ein Assist.

psc 5 Oktober, 2021 15:49