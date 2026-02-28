Barça-Wechsel von Marcus Rashford kurz vor Abschluss

Der dauerhafte Wechsel von Marcus Rashford zu Barça steht offenbar kurz bevor. In Spanien sind Details zum Transfergeschäft durchgesickert.

Der FC Barcelona verhandelt gerade offenbar letzte Details des Transfers von Marcus Rashford aus. Wie die «Mundo Deportivo» berichtet, steht der dauerhafte Wechsel des 28-Jährigen an die katalanische Mittelmeerküste kurz bevor.

Mit einem wichtigen finanziellen Detail: Nachdem sich zuletzt Gerüchte hielten, Barça könne sich die mit Manchester United vereinbarte Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro nicht leisten, soll laut den aktuellsten Berichten die volle Summe bezahlt werden.

Barça wolle den fälligen Betrag in drei Raten à zehn Millionen Euro an United bezahlen. Die Konditionen für eine langfristige Zusammenarbeit sind bereits im Sommer geklärt worden, Rashford soll einen Vertrag bis 2030 erhalten.

Der aktuelle Nationalspieler aus England spielt eine herausragende Saison und kommt in 34 Pflichtspielen auf zehn Tore und 13 Vorlagen.