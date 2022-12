Barça will Ferran Torres loswerden

Die Zeit von Ferran Torres beim FC Barcelona scheint schon abgelaufen zu sein. Xavi Hernandez plant nicht mehr mit dem Flügelangreifer, der im Januar abgegeben werden soll.

Beim FC Barcelona gibt es offenbar keinen Platz mehr für Ferran Torres. Nach «ElDesmarque»-Informationen hat Xavi Hernandez das Vertrauen in den spanischen WM-Fahrer verloren. Der Trainer gebe Barça freie Hand, der Klub schaue sich schon nach einem neuen Klub um.

Torres stand in der Meisterschaft nur sechsmal in der Startelf, Xavi vertraut auf den offensiven Flügeln anderen Spielern. Nicht mal 800 Einsatzminuten in allen Wettbewerben ist für keine der involvierten Parteien zufriedenstellend. Torres kam nach grossen Bemühungen erst im vorigen Winter nach Barcelona, das immerhin 55 Millionen Euro Ablöse zahlte.

Joan Laporta soll überzeugt davon sein, dass es nach momentanem Stand unmöglich ist, die gezahlte Summer wieder generieren zu können. Der Präsident ist aber trotzdem zuversichtlich, dass Barça einen grossen Teil der Ablöse zurückbekommen wird.

aoe 8 Dezember, 2022 15:42