Barça will Thiago zurückholen

Am Freitagabend gab der FC Barcelona die Rückkehr von Dani Alves bekannt. In Thiago Alcantara soll schon bald der nächste alte Bekannte den Gang zurück ins Camp Nou antreten.

Der FC Barcelona plant den nächsten Coup, der den neuen Trainer Xavi Hernandez in Begeisterung versetzen würde. Wie der Brancheninsider Pedro Almeida berichtet, hat sich Xavi mit Vereinspräsident Joan Laporta über eine Rückkehr von Thiago Alcantara ausgetauscht. Xavi schätze den spanischen Nationalspieler sehr.

Thiago spielt seit 2020 für den FC Liverpool, konnte dort bisher aber nicht den nötigen Mehrwert einstreuen. Der 30-Jährige hatte in den vergangenen rund eineinhalb Jahren grosses Verletzungspech, das ihn an der Anfield Road nur schwerlich zurechtfinden lässt.

Xavi kennt Thiago noch aus seiner aktiven Zeit in Barcelona – beide standen in 51 Pflichtspielen gemeinsam auf dem Platz. Thiago liess sich einst in der berühmten Akademie La Masia ausbilden und absolvierte später 100 Einsätze für die Azulgrana. Der feine Techniker soll durchaus offen für eine Rückkehr sein. Vertraglich ist Thiago noch bis 2024 an Liverpool gebunden.

aoe 13 November, 2021 10:24