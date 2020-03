Barça zieht Verkauf von Griezmann in Betracht

Der FC Barcelona zieht einen Verkauf von Antoine Griezmann wohl in ernsthafte Erwägung – wohl, um einen möglichen Transfer von Neymar finanzieren zu können.

Zu überzeugen vermag Antoine Griezmann während seiner ersten Monate beim FC Barcelona nicht so recht. Laut der spanischen Sportzeitung “Sport” befasst sich Barça deshalb mit einem Verkauf des Franzosen, der im vergangenen Sommer für 120 Mio. Euro von Atlético Madrid verpflichtet wurde.

Zum einen liegt das wohl an der andauernden Coronakrise, die auch für die Fussballvereine ausserordentliche wirtschaftliche Auswirkungen hat und so Einbussen in den Klub-Budgets verursacht. Auf der anderen Seite möchten die Katalanen dem Vernehmen nach unbedingt Neymar zurückholen, woran man noch im Vorsommer scheiterte. Der Brasilianer soll bei Paris Saint-Germain seinen Wechselwunsch eingereicht haben und wäre angeblich für eine Ablösesumme in Höhe von 150 Mio. Euro zu haben – eine Summe, die mit dem Verkauf eines Starspielers aus den eigenen Reihen gestemmt werden könnte.

adk 22 März, 2020 16:03