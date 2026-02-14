SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Was macht der Superstar?

Barça-Zukunft und Chicago-Angebot: Insider spricht über Robert Lewandowski

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 Februar, 2026 11:42
Robert Lewandowski spielt bei Barça nur noch eine Nebenrolle, soll aber im Verein gehalten werden. Chicago Fire hat dem Superstar angeblich ein Angebot vorgelegt. Nun liefert ein Insider ein Update zur aktuellen Konstellation.

Chicago Fire soll Robert Lewandowski ein erstes konkretes Angebot unterbreitet haben, das vom Topstürmer des FC Barcelona allerdings nicht prioritär behandelt wird. Der 37-Jährige wünscht sich vor allen Dingen eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags.

«Das Erste, was man bedenken muss ist, dass wenn Barça Robert einen Vertrag für die nächste Saison anbietet, es keine Diskussion geben wird. Chicago Fire ist nur eine Option, die in Betracht gezogen werden kann, wenn Robert Barça verlässt», erklärt Janusz Michallik, ehemaliger US-Nationalspieler und «ESPN»-Kommentator. Michallik steht ausserdem dem Franchise Chicago Fire nahe.

Lewandowski spielt bei Barça keine übergeordnete Rolle mehr, ist mit 16 direkten Torbeteiligungen in 29 Spielen aber noch immer extrem wichtig für die Blaugrana. Diese wollen dem aktuellen Nationalspieler aus Polen einen neuen Vertrag vorlegen, aber nur, wenn Lewandowski auf grosse Teile seines aktuellen Gehalts verzichtet.

Chicago Fire sei darüber im Bilde, dass Lewandowski auf einen Vorstoss von Barça warte, meint Michallik. Chicago übernehme aber alles, um den Ausnahmestürmer von einem Wechsel zu überzeugen. «Der Verein und sein Trainer Gregg Berhalter sehen in Robert mehr als nur einen Spieler», so Michallik weiter. «Er wäre der wahre Botschafter eines Projekts, das Chicago Fire zu einem Superklub machen soll.»

