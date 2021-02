Barças vergebliche Liebesmüh bei Bernat

Der FC Barcelona hält Ausschau nach einem neuen Linksverteidiger. Bei Juan Bernat werden die Anstrengungen aus der katalanischen Provinz wohl ohne Erfolg bleiben.

Obwohl Juan Bernat wegen eines Kreuzbandrisses seit knapp einem halben Jahr nicht am regulären Spielbetrieb teilnehmen kann, steht er trotz allem regelmässig in den Schlagzeilen. Grund hierfür ist sein bei Paris Saint-Germain in wenigen Wochen auslaufender Vertrag.

Die “L’Equipe” bringt den FC Barcelona mit einem ablösefreien Transfer des Linksverteidigers in Verbindung. Die Blaugrana suchen schon länger nach einer neuen Abwehrkraft für links hinten, der erfahrene 27-Jährige rückt aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten natürlich besonders in den Fokus.

Barça läuft mit seinen Anstrengungen aber wahrscheinlich ins Leere. “RMC” hält dagegen und berichtet von einer unmittelbar bevorstehenden Vertragsverlängerung. Demnach dehnt Bernat die Partnerschaft mit dem französischen Dauerchampion in Kürze langfristig bis 2026 aus.

aoe 20 Februar, 2021 11:42