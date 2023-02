Barça-Coach Xavi könnte einen neuen Vertrag erhalten

Der FC Barcelona macht sich Gedanken über eine Vertragsverlängerung mit seinem Trainer Xavi.

Wie die katalanische Zeitung «Sport» berichtet, ist man bei der Klubführung rund um Präsident Joan Laporta mit der Arbeit des Ex-Profis sehr zufrieden und könnte das bis 2024 gültige Arbeitspapier deshalb bereits zeitnah verlängern. Der Verein möchte Planungssicherheit und will auch mittel- und langfristig mit Xavi zusammenarbeiten, an dessen «Projekt» man voll glaubt.

Barça befindet sich in der Liga auf Meisterkurs. Der Vorsprung auf Real Madrid beträgt bereits acht Zähler. Vor allem in der Defensive treten die Katalanen in dieser Saison viel stabiler auf als zuvor.

psc 20 Februar, 2023 17:48