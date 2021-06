Barça wirft den Trainer der 2. Mannschaft raus

Ronald Koeman wurde jüngst im Amt als Barça-Trainer bestätigt. Schlechter ergeht es seinem Pendant aus der zweiten Mannschaft der Katalanen: Garcia Pimienta muss die Koffer packen.

Der 46-Jährige wird trotz weiterlaufendem Vertrag bis 2022 freigestellt. Der Klub begründet die Entlassung mit einer Neuausrichtung des Nachwuchsbereichs, der auch mit neuem Personal ausgestattet werden soll. Die zweite Mannschaft dient vor allem dazu, jungen Talenten, die auf dem Sprung zu den Profis sind, Spielpraxis zu vermitteln. Sportlich lief es in der abgelaufenen Saison gut, allerdings verpasste das Team den Aufstieg in die Segunda Division in den Playoffs. Garcia Pimienta, der seit 2001 als Trainer bei den Katalanen im Amt war und auch als Spieler für diese auflief, wird für seine langjährigen Dienste gedankt. Für den vorzeitigen Rauswurf wird Medienberichten zufolge eine Abfindung in Höhe von weniger als 1 Mio. Euro fällig.

Die Entlassung kam für Pimienta laut “Mundo Deportivo” aus heiterem Himmel. Noch in dieser Woche soll er in den Planungen für die kommende Saison involviert gewesen sein. Was zum Umdenken bei der Klubleitung geführt hat, ist unklar.

psc 11 Juni, 2021 13:37