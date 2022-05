Barça aktiviert die Kaufoption für Adama Traoré nicht

Barça wird laut Transferexperte Fabrizio Romano das Gespräch mit den Wolves suchen, wo Traoré noch bis 2023 unter Vertrag steht. Ziel ist ein Spielertausch, der einen Verbleib des Spaniers ermöglicht. Eine Ablösesumme will Barça demnach definitiv nicht zahlen.

Traoré stiess im Januar auf Leihbasis zum La Liga-Klub. In neun Ligaspielen und sechs Einsätzen in der Europa League sind ihm vier Assists, aber keine Treffer gelungen.

Barcelona have no intention to pay €30m buy option for Adama Traoré. The only way to keep him has always been a swap deal, with no money included in the negotiation with Wolves. 🇪🇸 #FCB

As of today, there are chances for Adama to come back at Wolves and then leave again.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2022