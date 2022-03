Barça schöpft bei Mohamed Salah immer grössere Hoffnung

Der FC Barcelona schöpft immer grössere Hoffnung auf einen Transfer von Mohamed Salah.

Der ägyptische Nationalspieler ist nur noch bis 2023 an den FC Liverpool gebunden. Die Reds betonen zwar, dass Gespräche über eine Verlängerung stattfinden und eine solche angestrebt wird. Ob dies auch klappt, ist aber offen. Laut “Sport” ist man im Lager von Barça durchaus optimistisch, was einen künftigen Zugang von Salah angeht.

Aufgrund seines Alters und der nur noch kurzen Vertragslaufzeit wäre der 29-Jährige wohl günstiger als gewisse Alternativen. Mit 28 Toren und 10 Assists in 38 Pflichtspielen ist seine Quote bei Liverpool auch in dieser Saison sensationell. Er führt auch die Torschützenrangliste in der Premier League mit grossem Abstand an.

