Barça gibt Ousmane Dembélé noch zwei Tage Zeit

Der FC Barcelona will in der Personalie Ousmane Dembélé endlich Klarheit und setzt den französischen Stürmer unter Druck.

Die Katalanen haben dem 24-Jährigen schon vor längerem ein Angebot zur Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags angeboten. Darauf gingen er und Berater Moussa Sissoko bisher allerdings nicht ein. Angeblich sind sie mit den Konditionen nicht einverstanden. Laut “Mundo Deportivo” zeichnet sich nun eine baldige Entscheidung ab: Noch bis Mittwoch gibt die Klubleitung Dembélé demnach Zeit, sich zum Angebot zu äussern bzw. sich für dieses zu entscheiden. Geschieht dies nicht, will sich der Klub noch in diesem Monat nach einem Käufer für den Flügelstürmer umsehen, um mit einem Transfer noch in diesem Monat zumindest noch eine Ablöse zu kassieren.

Bei einem Weggang Dembélés im Sommer würde die Ablöse komplett wegfallen.

psc 17 Januar, 2022 10:26