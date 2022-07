Bei Zahlungsverzögerung: Barça droht saftige Strafe für Raphinha

Sollte der FC Barcelona die mit Leeds United vereinbarten Zahlungsziele für Raphinha nicht einhalten, wird es für die Katalanen offenbar richtig teuer.

Am Freitag ist Raphinha (25) offiziell als Neuzugang des FC Barcelona vorgestellt worden. Der Flügelstürmer unterschrieb einen bis 2027 datierten Fünfjahresvertrag. Die Blaugrana einigten sich zuvor mit Leeds United auf den Transfer, für den bis zu 65 Millionen Euro fällig werden können.

Dem Vernehmen nach vereinbarte Barça mit Leeds für die Sockelablöse von 58 Millionen Euro eine Zahlung in mehreren Raten. Sollten diese nicht zum abgemachten Zeitpunkt bedient werden, stehen drakonische Strafen bevor. “The Athletic” berichtet von einer Strafzahlung in Höhe von zehn Millionen Euro.

Diese wurde getroffen, weil sich Barça bekanntermassen in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befindet. Durch den Verkauf von 15 Prozent der TV-Rechte sollen in Kürze 400 Millionen Euro eingenommen werden.

Raphinha sagte während seiner Vorstellung: “Ich wusste von Anfang an, dass ich für Barça spielen möchte. Wir haben alles getan, was möglich war. Meine Eltern und meine Frau haben mich unterstützt, und an einem bestimmten Punkt habe ich die Entscheidung getroffen, zu kommen. Als ich mich entschied, musste ich über die Konsequenzen nachdenken, aber ich werde es nicht bereuen.”

aoe 16 Juli, 2022 12:47