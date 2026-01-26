Bernardo Silva plant angeblich Mega-Wechsel von ManCity zu Barça

Der portugiesische Spielmacher Bernardo Silva wird Manchester City im Sommer wohl nach insgesamt neun Jahren verlassen. Er könnte direkt zu einem anderen Weltklub wechseln.

Der 31-jährige Mittelfeldprofi wird schon seit längerem von saudischen Vereinen umgarnt. Eine solche Herausforderung scheint Silva allerdings nicht sonderlich zu interessieren. Dafür stet er laut «Sport» vor einem möglichen Wechsel zum FC Barcelona.

Auch die Katalanen sind seit längerem am Edeltechniker dran. Aus finanziellen Gründen war ein Wechsel bislang nicht möglich. Dies ändert sich im Sommer: Silva kann ablösefrei wechseln. Das Gehaltsbudget sollte durch Zusatzeinnahmen und mögliche Abgänge von Stars (z.B. Robert Lewandowski) entlastet werden.

Silva stiess im Sommer 2017 für 50 Mio. Euro Ablöse von Monaco nach Manchester. Im Sommer könnte eine Ära enden.