SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Im Sommer

Bernardo Silva plant angeblich Mega-Wechsel von ManCity zu Barça

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 09:45
Bernardo Silva plant angeblich Mega-Wechsel von ManCity zu Barça

Der portugiesische Spielmacher Bernardo Silva wird Manchester City im Sommer wohl nach insgesamt neun Jahren verlassen. Er könnte direkt zu einem anderen Weltklub wechseln.

Der 31-jährige Mittelfeldprofi wird schon seit längerem von saudischen Vereinen umgarnt. Eine solche Herausforderung scheint Silva allerdings nicht sonderlich zu interessieren. Dafür stet er laut «Sport» vor einem möglichen Wechsel zum FC Barcelona.

Auch die Katalanen sind seit längerem am Edeltechniker dran. Aus finanziellen Gründen war ein Wechsel bislang nicht möglich. Dies ändert sich im Sommer: Silva kann ablösefrei wechseln. Das Gehaltsbudget sollte durch Zusatzeinnahmen und mögliche Abgänge von Stars (z.B. Robert Lewandowski) entlastet werden.

Silva stiess im Sommer 2017 für 50 Mio. Euro Ablöse von Monaco nach Manchester. Im Sommer könnte eine Ära enden.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
Verbesserungspotential

Barça-Coach Hansi Flick kritisiert João Cancelo nach Startelfdebüt

26.01.2026 - 18:50
Im Sommer

Bernardo Silva plant angeblich Mega-Wechsel von ManCity zu Barça

26.01.2026 - 09:45
Darf er oder nicht?

Chaos um ersten ter Stegen-Einsatz in Girona

26.01.2026 - 09:13
Identifikationsfigur

Barcelona will mit Fermín López verlängern – deutliche Aufwertung geplant

25.01.2026 - 11:33
Gegen Konkurrenz durchgesetzt

Barcelona vor Verpflichtung von Norwich-Talent Ajay Tavares

25.01.2026 - 09:50
100-Millionen-Transfer?

Arsenal soll Gespräche wegen Barça-Wunschspieler Julián Alvarez führen

24.01.2026 - 16:21
Gipfeltreffen abgehalten

Barça arbeitet an exorbitant wichtiger Vertragsverlängerung

24.01.2026 - 10:20
Hohe Kosten

Barça nimmt Kontakt zu Julian Alvarez auf, aber es gibt ein Problem

23.01.2026 - 15:51
Wechsel im Sommer?

Robert Lewandowski hat konkrete Angebote aus der MLS vorliegen

22.01.2026 - 10:50
Klarer Vorteil

Barcelona hat bei Wunschspieler die besten Karten

21.01.2026 - 12:56