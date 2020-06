Bestätigt: Lionel Messi ist verletzt

Gemunkelt wird es seit einigen Tagen, jetzt ist es bestätigt: Lionel Messi ist verletzt.

Der Barça-Captain fehlte seit Mittwoch im Mannschaftstraining der Katalanen. Und dies hat einen Grund. Wie Barça am Freitagmittag bestätigt, erlitt der 32-Jährige eine Blessur am Oberschenkel. Immerhin soll es sich nur um eine kleine Verletzung handeln. Messi trainiert vorsichtshalber nur auf individueller Basis und mit einem angepassten Trainingsprogramm. Er soll aber bereits in wenigen Tagen wieder ins reguläre Mannschaftstraining einsteigen können und beim Restart der spanischen La Liga dabei sein können. Barça gastiert am 13. Juni bei RCD Mallorca.

Leo #Messi and @ANSUFATI have done specific work in today's training session. — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 5, 2020

psc 5 Juni, 2020 12:12