Chelsea ist jetzt heiss auf Barça-Duo de Jong & Aubameyang

Der FC Chelsea ist mit seiner Transferoffensive in diesem Sommer nach dem Besitzerwechsel noch längst nicht durch. Im Fokus der Blues stehen mit Frenkie de Jong und Pierre-Emerick Aubameyang nun auch zwei Profis des FC Barcelona.

Nachdem der niederländische Mittelfeldspieler bislang vor allem mit Manchester United in Verbindung gebracht wurde, blickt nun laut “The Athletic” auch Chelsea mit grossem Interesse auf den 25-jährigen Spielmacher. De Jong steht bei Barça allerdings noch bis 2026 unter Vertrag und soll sich bisher gegen einen Wechsel sträuben. Ob sich dies noch ändert, müssen die nächsten Tage oder Wochen zeigen.

Ebenfalls ein Thema bei den Londonern ist laut Transferexperte Fabrizio Romano Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang. Angesichts der zahlreichen Verstärkungen, die die Katalanen in dieser Transferperiode in der Offensive tätigten, rückt der Winter-Neuzugang beinahe in den Hintergrund. Chelsea will noch einen neuen Stürmer holen. Der 33-Jährige soll sich auf der Liste der Kandidaten befinden, wobei noch kein konkretes Angebot für ihn abgegeben wurde.

psc 4 August, 2022 12:14