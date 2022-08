Chelsea bereitet konkretes Angebot für Aubameyang vor

Der FC Chelsea macht bei der möglichen Verpflichtung von Pierre-Emerick Aubameyang Nägel mit Köpfen und bereitet ein konkretes Angebot vor.

Der 33-jährige Gabuner ist bei den Blues inzwischen ein sehr heisses Thema. Gemäss übereinstimmenden Medienberichten werden die Londoner wohl demnächst mit einem ersten Angebot an den FC Barcelona herantreten. Die Gespräche könnten allerdings nicht ganz so leicht werden: Die Katalanen sollen stolze 30 Mio. Euro für den Angreifer fordern. Zudem würde Trainer Xavi den Stürmer eigentlich am liebsten weiterhin zur Verfügung haben. Ob Aubameyang den Klub nach nur einem halben Jahr tatsächlich verlässt, ist also fraglich. Auch Manchester United könnte sich noch ins Rennen einklinken.

psc 18 August, 2022 11:06