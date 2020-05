Couto begründet ManCity-Wechsel

Nachdem es lange Zeit so aussah, als würde sich der FC Barcelona mit Yan Couto verstärken, erhielt plötzlich Manchester City den Zuschlag. Der Youngster legitimiert seinen Entscheid.

Yan Couto gab im März Manchester City seine Zusage und paraphierte einen Vertrag über fünf Jahre. Wie der 17-Jährige beim brasilianischen “ESPN” berichtet, hatte Pep Guardiola sehr grossen Anteil daran, dass er sich letztlich gegen den FC Barcelona entschied.

“Ich hatte ein gutes Gespräch mit Barcelona und dachte, ich würde dorthin gehen”, gibt Couto zu, fügt dann aber an: “Dann ist Manchester City aufgetaucht und hat gezeigt, was es mit mir vorhat. Zuerst wollen sie mich sofort ausleihen, aber dann habe ich mit Guardiola gesprochen. Er sagte, ich werde in der Vorbereitung bei der ersten Mannschaft sein.”

Im Klartext: Sollte Couto vor der Saison nicht wirklich überzeugen können, ist eine Ausleihe trotz allem wahrscheinlich. Guardiola plant den Youngster aber erst mal ein. Couto: “Er war sehr aufmerksam und sagte, wirklich froh zu sein, dass ich mich für ManCity entschieden haben. Es war die beste Entscheidung für mich.”

