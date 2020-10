Cristiano Ronaldo könnte gegen Barça bereits wieder spielen

Cristiano Ronaldo wurde in dieser Woche positiv auf das Coronavirus getestet. Im Champions League-Knüller gegen den FC Barcelona am 28. Oktober könnte er aber wieder auf dem Platz stehen.

Der 35-Jährige ist am Mittwoch nach Turin zurückgereist. Trotz positivem Corona-Test war ihm dies unter Einhaltung von klaren Hygieneregeln gestattet. Er begibt sich nun wieder in Isolation. Ronaldo zeigt bislang keinerlei Symptome und wurde vom positiven Corona-Befund überrascht.

Der Juve-Stürmer hofft so rasch wie möglich auf den Platz zurückkehren zu können. Ein Ziel ist das Duell gegen Barça in zwei Wochen. Um dort partizipieren zu dürfen, müsste er bis am 21. Oktober einen negativen Corona-Test vorweisen. So sehen es die UEFA-Regeln in der Pandemie vor.

psc 14 Oktober, 2020 15:54