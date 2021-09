Dani Olmo spricht über eine mögliche Barça-Rückkehr

RB Leipzigs Spielgestalter Dani Olmo soll das ganz grosse Transferziel des FC Barcelona sein. Bereits im Sommer wurde über einen Wechsel spekuliert. Jetzt spricht der Spanier über eine mögliche Rückkehr zu den Katalanen.

Dort verbrachte der 23-Jährige einen Grossteil seiner Jugendkarriere. Kurz vor Transferschluss hat Barça nun wieder bei ihm angeklopft. Wirklich konkret war eine Rückkehr allerdings nicht. “Um über einen Wechsel überhaupt nachzudenken, war auch gar keine Zeit, dafür war das alles zu schnell vom Tisch”, sagt Olmo im Gespräch mit der “Süddeutschen Zeitung”.

Spanische Medien berichteten Ende August, dass der Nationalspieler die Offerte Barcelonas unbedingt annehmen wollte. Dem war also nicht so. Der Offensivspezialist konzentriert sich stattdessen auf seine Aufgabe in der Bundesliga und betont, dass er in Leipzig derzeit glücklich ist: “Ich bin zunächst auf die gesamte Saison mit Leipzig fokussiert, ich bin zufrieden hier. Ich habe wahnsinnige Lust zu spielen, nach den internationalen Turnieren wieder mit RB anzugreifen. Das ist meine Motivation.”

Vertraglich ist Olmo noch bis 2024 an die Roten Bullen gebunden. Ob eine Barça-Rückkehr künftig doch noch zum Thema wird, müssen die nächsten Monate oder Jahre zeigen.

