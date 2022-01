Der Deal ist durch: Coutinho schliesst sich Aston Villa an

Dies bestätigt der Premier League-Klub am Freitagmorgen. Eine Kaufoption wurde ebenfalls vereinbart. Medienberichten zufolge liegt sie zwischen 35 und 45 Mio. Euro. Coutinho muss noch die obligatorischen Medizintests bestreiten und eine Arbeitserlaubnis erhalten. Er reist in den nächsten 48 Stunden nach Birmingham.

Eine entscheidende Rolle beim Transfer spielt Villa-Coach Steven Gerrard, der in Liverpool einst noch mit dem Spielmacher auflief und diesen unbedingt in seinem Team haben wollte.

Auch Coutinho wollte zu Villa und sein Wunsch geht nun in Erfüllung. Der Premier Ligist übernimmt einen Grossteil des Salärs des Nationalspielers. Barça wird finanziell entlastet, da es einen Spitzenverdiener (vorerst) zu grossen Teilen von seiner Lohnliste streichen kann.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌

Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2022