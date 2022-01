Dembélé-Saga geht weiter: Bei Barça erneut aus Kader gestrichen

Wenn der FC Barcelona am Sonntagabend (21 Uhr) bei Deportivo Alavés gastiert, ist Ousmane Dembélé erneut zum Zuschauen verdammt. Der Franzose könnte Barça in den kommenden Tagen verlassen.

Der FC Barcelona und Chefcoach Xavi Hernández bestrafen Ousmane Dembélé weiter. Für das anstehende LaLiga-Match gegen Deportivo Alavés steht der 24 Jahre alte Flügelspieler erneut nicht im Kader der Katalanen. Dies teilte Barça am Sonntagvormittag mit.

Zuvor erklärten die Klub-Verantwortlichen bereits öffentlich, dass sich Dembélé darum bemühen soll, in den kommenden Tagen einen neuen Verein zu finden. Der Offensivspieler, der 2017 für insgesamt rund 140 Millionen Euro von Borussia Dortmund kam, wird seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Barcelona nicht verlängern. “Es ist klar, dass Dembélé nicht bei Barça weitermachen will. Er will nicht Teil des Projekts sein. Wir haben ihm gesagt, dass er sofort gehen muss. Wir erwarten, dass Ousmane bis zum 31. Januar verkauft wird”, sagte Sportchef Mateu Almany am vergangenen Donnerstagmorgen in einem Video.

adk 23 Januar, 2022 10:13