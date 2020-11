Depay soll auf Barça-Wechsel drängen

Möglicherweise kommt es im Januar zum grossen Krach um Memphis Depay. Der soll nämlich auf einen Wechsel zum FC Barcelona drängen, was bei Olympique Lyon reichlich Unbehagen hervorrufen dürfte.

Memphis Depay möchte sich offenbar schon im Januar dem FC Barcelona anschliessen. Laut einem Bericht der “Mundo Deportivo” drängt der Angreifer auf einen Wechsel in die katalanische Hauptstadt.

Barça-Trainer Ronald Koeman hätte seinen ehemaligen Bondself-Schützling nur allzu gerne bereits im Sommer wieder unter seine Fittichen genommen. Der Deal war aufgrund der finanziellen Schieflage, in der sich der spanische Topklub befindet, aber nicht zu realisieren.

Eine mögliche Klubveränderung im Januar hängt von vielen Variablen ab. Olympique Lyon setzte vor Kurzem in Person von Klubpräsident Jean Michel Aulas jedenfalls ein eindeutiges Statement.

“Ich habe Ihnen von Anfang an gesagt, dass sie nicht gehen werden, weil wir in einem Jahr, in dem wir zu Unrecht des europäischen Wettbewerbs beraubt wurden, die Saison unbedingt zu einem Erfolg machen müssen. Also wird er bleiben”, sagte Aulas bei “RMC”.

