Der FC Barcelona gerät bei Messi unter Druck

Der FC Barcelona würde Lionel Messi gerne zurückholen. Doch bislang kann Barça nicht Nägel mit Köpfen machen - was die Operation zu gefährden scheint.

Noch immer wartet der FC Barcelona auf das grüne Licht von LaLiga. Erst wenn die Verantwortlichen der spanischen Liga den Rentabilitätsplan Barças mit Lionel Messi bewilligen, kann dem Argentinier ein konkretes Vertragsangebot vorlegt werden. Und darauf soll Messi derzeit warten.

Laut dem Hörfunksender "RAC1" hat der noch bis Ende Juni bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stehende Superstar seitens des FC Barcelona bislang nur ein informelles Angebot vorlegt bekommen. So steht ein Zweijahresdeal mit einem jährlichen Salär von 13 Millionen Euro netto im Raum. Messi soll dem zustimmen, doch ohne offizielle Offerte kann er nichts unterschreiben.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will der Weltmeister von 2022 aber zeitnah eine Entscheidung treffen. So herrscht rund um Barça leicht Skepsis, dass die Pläne von LaLiga nicht so schnell bewilligt werden. Somit steht hinter der Messi-Rückkehr nach Barcelona weiterhin ein sehr grosses Fragezeichen.

adk 30 Mai, 2023 15:58