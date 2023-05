Der FC Barcelona träumt von diesem Vierer-Mittelfeld

Der FC Barcelona will sich im Sommer namhaft verstärken. Fürs Mittelfeld werden gleich mehrere Top-Kandidaten gehandelt.

Mit Kapitän Sergio Busquets, der seinen Vertrag nicht verlängert, bricht beim FC Barcelona eine wichtige Stütze im Mittelfeld weg. Als Nachfolger wird Real Sociedads Martín Zubimendi gehandelt. Allerdings räumt die "Mundo Deportivo" ein, dass der 24-Jährige für Barça nur schwierig aus dem Baskenland loszueisen sein wird.

Stattdessen rückt der Sportzeitung zufolge Joshua Kimmich vom FC Bayern in den Fokus. Es wäre "ein Luxus", ihn verpflichten zu können, schreibt die "Mundo Deportivo". Und so nennt das Sportblatt zudem dessen DFB-Kollege Ilkay Gündogan, der ablösefrei von Manchester City kommen soll. Sollte es Barcelona tatsächlich irgendwie gelingen, Kimmich und Gündogan zu verpflichten, "wäre Barças Viererkonzept zusammen mit (Frenkie) de Jong und Pedri ein echter Coup", so die "Mundo Deportivo". Während ein Transfer von Gündogan möglich wirkt, scheint sich Barça bei Kimmich aber keine grossen Hoffnungen machen zu müssen. Der FC Bayern will seinen zukünftigen Kapitän nicht verkaufen.

adk 19 Mai, 2023 12:35