Erik ten Hag will Frenkie de Jong unbedingt bei ManUtd

Nach Angaben von “Sky”-Reporter Florian Plettenberg möchte der Trainer unbedingt wieder mit dem Spielmacher zusammenarbeiten. Aus gemeinsamen Zeiten bei Ajax kennen sich die beiden bestens. Ob das Transfer-Unterfangen gelingt, ist indes fraglich. Barça-Coach Xavi möchte den 25-Jährigen offenbar nicht abgeben, auch wenn der Klub bezüglich eines Transfers durchaus Gesprächsbereitschaft zeigt. Auch de Jong selbst machte zuletzt eigentlich keine Anstalten auf einen Wechsel zu drängen. Gespräche scheinen nun aber doch stattzufinden.

Update @DeJongFrenkie21: Been told from close sources that #MUFC is trying everything to get de Jong in summer. Ten Hag wants him! The club is verifying the financial package. Talks have taken place. But Xavi definitely won’t let him go! @SkySportDE @Sky_Marc #TransferUpdate 🟨🇳🇱

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 16, 2022