Es wird konkret: PSG legt Lionel Messi ein Traumangebot vor

Paris St. Germain macht Nägel mit Köpfen und legt Lionel Messi ein Angebot vor, mit dem wohl kein anderer Verein mithalten kann.

Die Franzosen wollen die Barça-Legende unbedingt unter Vertrag nehmen und damit auch dafür sorgen, dass der Argentinier wieder mit seinem Kumpel Neymar zusammenspielen kann. Wie der brasilianische Journalist Marcelo Bechler für “TNT Sport Brasil” berichtet, winkt Messi in Paris ein Zweijahresvertrag mit Option auf ein drittes Jahr. Dieser Journalist hatte im vergangenen Jahr übrigens bereits frühzeitig über den damaligen Wechselwunsch des sechsmaligen Weltfussballers berichtet.

Finanziell soll die Offerte aus Frankreich für den 33-Jährigen derart lukrativ ausfallen, dass wohl kein anderer Verein mithalten kann. Insbesondere nicht der FC Barcelona, der in argen Finanznöten steckt.

Nichtsdestotrotz versucht Barça-Präsident Joan Laporta weiterhin, Messi zu halten. Er muss in erster Linie an dessen Vereinstreue und Verbundenheit zu Barça appellieren. Auch sportlich könnte das Projekt in Paris für Messi interessanter sein, da die Mannschaft inzwischen deutlich konkurrenzfähiger ist als jene der Katalanen.

São 3 pontos importantes:

1 – PSG oferece 2 anos + 1 de contrato. Creem que a proposta econômica é "inalcançável". O projeto esportivo fala por si só: finalistas da última UCL e semifinalistas agora. Passando pelo atual campeão e o próprio Barça – com goleada incluída. https://t.co/cMFxcVLeCr — Marcelo Bechler (@marcelobechler) April 27, 2021

