Ex-Barça-Star Samuel Umtiti steht vor Karriereende

Samuel Umtiti steht vor einer wegweisenden Entscheidung. Es wird gerüchtet, dass der Ex-Barça-Star seine Karriere beenden wird.

Samuel Umtiti setzt sich offenbar intensiv mit dem Gedanken auseinander, seine Karriere zu beenden – und das mit gerade mal 31 Jahren. Laut "RMC Sport" gibt es Hinweise darauf, dass Umtiti seine Laufbahn an den Nagel hängen wird.

Der Weltmeister von 2018 war am Freitag im Trainingszentrum von Olympique Lyon zu Gast. Eine Rückkehr des Innenverteidigers zu seinem Ausbildungsverein steht jedoch derzeit nicht zur Debatte.

Umtiti war zwischen 2016 und 2023 beim FC Barcelona beschäftigt, konnte sich dort allerdings nie nachhaltig durchsetzen. Zuletzt war er zwei Jahre für Lille unterwegs, das die auslaufende Zusammenarbeit in diesem Sommer jedoch nicht mehr verlängert hatte.

aoe 13 September, 2025 11:48