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Neuer Vertrag

Barça wartet auf eine Antwort von Andreas Christensen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 März, 2026 17:22
Barça wartet auf eine Antwort von Andreas Christensen

Der FC Barcelona bietet seinem dänischen Abwehrspieler Andreas Christensen einen neuen Vertrag an und wartet auf eine Antwort.

Der 29-Jährige wechselte im Sommer 2022 ablösefrei von Borussia Mönchengladbach zu den Katalanen. Die letzten Jahre waren immer wieder von Verletzungen geprägt. Dennoch möchte Barça Christiansen für zwei weitere Jahre halten und hat laut «Marca» ein entsprechendes Angebot vorgelegt. Die Katalanen erwarten nun eine rasche Antwort des Abwehrspielers, um Planungssicherheit zu haben.

Zurzeit fehlt der dänische Nationalspieler wieder einmal. Ein Bänderriss setzt den Innenverteidiger wohl bis Ende April ausser Gefecht. Immerhin bleibt ihm so genügend Zeit, sich Gedanken über die vorgelegte Vertragsofferte zu machen.

In dieser Saison stand Christiansen für Barça in 17 Partien auf dem Platz.

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