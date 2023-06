Barça hat Gavi endlich regulär registrieren können

Der FC Barcelona hat seinen Jungstar Gavi endlich offiziell bei der Liga registrieren können.

In der Rückrunde musste der 19-Jährige noch mit dem Status des Jugendspielers auflaufen. Der bis 2026 gültige Kontrakt wurde von La Liga aus finanziellen Gründen nicht akzeptiert. Dies hat sich nun geändert. Gavi ist ganz offiziell Teil der Profi-Mannschaft der Katalanen und somit bis 2026 gebunden. Ein ablösefreier Abgang in diesem Sommer ist nicht mehr möglich. Stattdessen greift die bereits im vergangenen Jahr vereinbarte Ausstiegsklausel in Höhe von 1 Milliarde Euro.

Gavi und seine Entourage waren ohnehin nie besorgt: Es war immer der Plan des Mittelfeldspielers, bei Barça zu bleiben.

