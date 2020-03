Barça fordert vorzeitigen Meistertitel

Angesichts der sich weiter ausdehnenden Coronakrise fordert der FC Barcelona vorzeitig den Meistertitel in La Liga.

Die Katalanen haben laut “Sport” bereits einen Brief an den Ligaverband vorbereitet. Diesen werden sie verschicken, falls die Liga komplett eingestellt wird. Barcelona beansprucht den Titel dann für sich.

Barça führt die Tabelle in La Liga derzeit mit zwei Punkten Vorsprung auf Rivale Real Madrid an. Allerdings sind erst 28 von 38 Spieltagen absolviert. Ligapräsident Javier Tebas gibt sich in der Radiosendung “Tiempo de Juego” noch zugeknöpft: “Niemand weiss, was passiert. Wir werden den Wettbewerb beenden und er wird beendet werden können. Es ist eine wichtige Woche, in der Entscheidungen getroffen werden.”

