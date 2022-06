FC Barcelona mit klarer Haltung bei Dembélé: Es gibt kein besseres Angebot

Der FC Barcelona würde mit Ousmane Dembélé gerne verlängern – aber nicht um jeden Preis. Dem Franzosen soll ein Angebot vorliegen, das aber nicht verbessert wird.

Die Situation rund um Ousmane Dembélé bleibt so, wie sie seit einiger Zeit ist: Der FC Barcelona hält an seiner Offerte zur Vertragsverlängerung fest und wird nicht davon abweichen. Dies berichtet die spanische Sportzeitung “Marca”. Angeblich würde Dembélé jedoch für eine Unterschrift mehr Gehalt fordern.

Ob sich Barça und der 24-jährige Flügelflitzer noch einig werden können, steht damit in den Sternen. Am 30. Juni läuft das Arbeitspapier des Ex-Dortmunders bei den Katalanen aus. Bis dahin will Barça eine Entscheidung bei Dembélé herbeiführen.

adk 27 Juni, 2022 16:42